Tesla Cybertruck rakibi Rivian R1T'yi test ettik! - Son Dakika
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Tesla Cybertruck rakibi Rivian R1T'yi test ettik!

23.08.2022 19:56
Tesla Cybertruck rakibi Rivian R1T'yi test ettik!

Elektrikli pick-up Rivian R1T neler sunuyor? ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan elektrikli aracı inceledi. İşte detaylar.

Elektrikli arabalarda rekabet her geçen gün artıyor. Tesla ve Ford'un başı çektiği elektrikli pick-up segmentinde ise Rivian R1T modelini es geçmek mümkün değil. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sadece üç saniye içerisinde 0'dan 100'e çıkabilen tamamen elektrikli Rivian R1T'i inceledi.

Hakkı Alkan, tamamen elektrikli Rivian R1T'yi inceledi

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Rivian, R1T modelini ilk olarak Kasım 2018'deki Los Angeles otomobil fuarında duyurdu. Fütüristik görünümüyle dikkat çeken elektrikli pick-up, 180 kWh'lik bataryası sayesinde tek şarjla 644 km yol yapabiliyor.

2022 model Rivian R1T modelinde 835 beygir güç üreten dörtlü motor bulunuyor. 800 kg'a yakın ağırlık çekme kapasitesi sunan R1T modeli, üç saniyede sıfırdan 100 km hıza ulaşabilmesiyle dikkat çekiyor.

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Elektrikli pick-up seçenekleri arasında en güçlü motorlardan birine sahip olan R1T; Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV SUT ile rekabet ediyor. Ayrıca araçta otonom sürüş desteği de bulunuyor. Driver+ adındaki bu sistem, 16 inçlik ekrandan yönetilebiliyor.

Rivian R1T özellikleri

Araç Tipi: ön ve arka motor, dört tekerlek çekişli

Motor Özellikleri: 835 beygir gücünde, 1120 Nm tork üreten elektrikli motor

Pil Paketi: sıvı soğutmalı lityum iyon 180 kWh batarya

Tek şarjla 644 km menzil

3 saniyede 100 km/s hız

Tesla Cybertruck rakibi Rivian R1T'yi test ettik!

Rivian R1T fiyatı ise 73 bin dolardan başlıyor. Daha fazla özellik sunan 2022 Rivian R1T Explore paketi için ise fiyatlandırma 79 bin 500 dolar seviyesinde. Ayrıca R1T Explore'nin maksimum kapasiteli pili için 89 bin 500 doları gözden çıkarmak gerekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Tesla Cybertruck rakibi Rivian R1T'yi test ettik! - Son Dakika

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