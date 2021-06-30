Elektrikli şarj istasyonu ağı ZES, 3'üncü yılında 1000 sokete ulaştı

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), 3'üncü yılında 81 ilin tamamında 1000 sokete ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sürdürülebilirlik alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı ZES, kesintisiz yolculuk deneyimini ulaşılabilir hale getirmek için verdiği hizmeti her geçen gün daha ileriye taşıyor.

Zorlu Enerji'nin karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES, 81 ilin tamamında 1000 sokete ulaştı.

Elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk imkanını Türkiye'nin tüm illerine taşıyan ZES, teknoloji ve yeniliği hayatlarına en hızlı şekilde adapte eden üniversiteli gençler arasında da elektrikli araç kullanımını özendirmek amacı ile üniversite yerleşkelerine şarj istasyonu ağı kurmaya başladı.

ZES, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından, bu kez İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yerleşkelerindeki öğrencilerle buluştu.

İki tanesi Avcılar yerleşkesinde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerine kurulan 7 adet ZES şarj istasyonu sayesinde öğrenciler, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş temiz enerji ile araçlarını şarj edebilecek.