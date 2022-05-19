Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı

19.05.2022 09:00

Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Patlama anları vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı
Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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