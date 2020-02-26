Elektrikli scooter kullanan gencin ölümü; gözaltına alınan şoför tutuklandı - Son Dakika
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Elektrikli scooter kullanan gencin ölümü; gözaltına alınan şoför tutuklandı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilerek gözaltına alınan aracın şoförü Yunus Yiğit E., "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Elektrikli scooter kullanan gencin ölümü; gözaltına alınan şoför tutuklandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilerek gözaltına alınan aracın şoförü Yunus Yiğit E., "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız'a çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan şoför Yunus Yiğit E. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli şoför Yunus Yiğit E. "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli şoför Yunus Yiğit E. "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞTÜ

Elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Beşiktaş istikametinden, Sarıyer istikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarpmıştı. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetmişti.


- İstanbul
Yunus Yiğit, Okan Yıldız, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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