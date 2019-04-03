Elektrikli Scooter'lar Almanya'da Trafiğe Çıkıyor
1 saat önce
BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, elektrikli scooterlerin trafiğe çıkmasını sağlayan düzenlemeyi onaylayarak kabul etti.
BAŞBAKAN Angela Merkel
başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, elektrikli scooterlerin trafiğe çıkmasını sağlayan düzenlemeyi onaylayarak kabul etti. Elektrikli scooter'ların trafikte kullanılması için şimdi top Eyaletler Meclisi'nde. 16 eyaletin hükümet temsilcilerinin yer aldığı Eyaletler Meclisi düzenlemeyi onaylarsa elektrikli scooter tıpkı bisiklet ve motosiklet gibi trafiğe çıkabilecek. E-scooter'lar yaya kaldırımlarında da kullanılabilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:04
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor