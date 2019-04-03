Son Dakika Haberleri: Elektrikli Scooter'lar Almanya'da Trafiğe Çıkıyor

Elektrikli Scooter'lar Almanya'da Trafiğe Çıkıyor

1 saat önce

BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, elektrikli scooterlerin trafiğe çıkmasını sağlayan düzenlemeyi onaylayarak kabul etti.

Elektrikli Scooter'lar Almanya'da Trafiğe Çıkıyor, System.String[]
BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, elektrikli scooterlerin trafiğe çıkmasını sağlayan düzenlemeyi onaylayarak kabul etti. Elektrikli scooter'ların trafikte kullanılması için şimdi top Eyaletler Meclisi'nde. 16 eyaletin hükümet temsilcilerinin yer aldığı Eyaletler Meclisi düzenlemeyi onaylarsa elektrikli scooter tıpkı bisiklet ve motosiklet gibi trafiğe çıkabilecek. E-scooter'lar yaya kaldırımlarında da kullanılabilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:04 

Angela Merkel, Güncel
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