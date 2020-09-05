Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat - Son Dakika

İZMİR'de de son günlerde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter'ları 2 kişi kullanan vatandaşlar, hem kendilerini hem de diğer vatandaşları tehlikeye atıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde, alternatif ulaşım aracı olarak sıkça tercih edilmeye başlanan elektrikli scooter'ların yanlış kullanımı, tehlikelere yol açıyor. İzmir'de, tek kişinin binmesi gereken scooter'lara çoğu zaman birden fazla kişinin bindiği görülürken, arkaya binen kişilerin önde durup direksiyonu kontrol etmesi gereken kişinin beline tutunması denge problemi yaşatıyor. Scooter'ların denge sorunu, yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu kalabalık sokak ve caddelerde düşük hızda kullanılması gerektiğinde daha da artıyor.