Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı - Son Dakika
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Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı

13.06.2022 10:16
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı

ELEKTRİKLİ skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle dikkatsizliğe bağlı kazalar da arttı.

ELEKTRİKLİ skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle dikkatsizliğe bağlı kazalar da arttı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Alper Sindel, elektrikli skuter kazaları nedeniyle diş ve çene kırığı vakalarında artış olduğuna dikkat çekti.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Sindel, özellikle öğrencilerin elektrikli skuteri tercih ettiğini belirterek, üniversitelerin skuter parkı haline geldiğini söyledi. Anlık dikkatsizlikle elektrikli skuter kazalarının yaşandığını anlatan Sindel, "Özellikle acil birimlerine hastalar başvuruyor. Biz de elektrikli skuter kullanımına bağlı travmalar, dental ve çene yaralanmaları gözlemlemeye başladık. Yeni yaygınlaşan bir cihaz olduğu için geçmişe yönelik çok veri yok ama özellikle son aylarda skuter travmasına bağlı sıklıkla hasta gelmeye başladı. Özellikle acillerde genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi gibi diğer birimlere de muhakkak hasta başvuruyordur. Bize de dental, çene yaralanmaları sebebiyle hasta geliyor. Bu hastaların travmalarına göre kırık, diş ve fonksiyon kaybına sebep oluyor. Hem skuter kazaları hem skuterle dolaylı kaza çok fazla. Skuterlerin yaya yolunda kullanıldığı esnada yayaya çarpması gibi. Tek başına skuterle giderken düşmenin yanı sıra, skuterin dahil olduğu kazalar da gelmeye başladı" diye konuştu.

TRAVMAYA BAĞLI TEDAVİNİN SEYRİ VE SÜRESİ FARKLIElektrikli skuter kazalarında sürücülerin iyileşme süresinin değiştiğini belirten Doç. Dr. Sindel, "Diş yerinden tamamen çıkabilir. Bu nedenle implant ve kaplamalar gerekebilir. Çene kırıklarının, çenenin neresinde olduğuna kadar değişken iyileşme süreleri var. Böyle bir travma oluştuğunda 1 ay eski fonksiyonlarına dönmesi çok kolay değil. Çünkü travmaya bağlı olarak o bölgenin tekrar iyileşmesi, fonksiyonun sağlanması gerekir. Kimi zaman da özellikle yüz üstü düşmelerde üst ön dişlerde ve alt çene ucunda ve yine eklem bölgelerinde kırıklar oluşuyor. Kırığın tipi, ne tarafa hareket ettiği, ayrılıp ayrılmadığı gibi tablolar tedavinin seyrini ve süresini değiştiriyor" dedi.'KASK, BİLEKLİK TAKMAK GEREK'Elektrikli skuter kullanıcılarına uyarılarda bulunan Doç. Dr. Sindel, "Bu tek kişilik bir araç, iki kişilik değil fakat üç kişinin de bindiğini görüyoruz. Ciddi süratlere ulaşan bir araç dolayısıyla bu tarz araçlara binerken kask, bileklik ve el koruması takmak gerekiyor. Nasıl ki bisiklet ve motosiklet sürerken zorunluluklar var, elektrikli skuterleri kullanırken de zorunluluklar olması lazım. Aslında bir yönetmeliği var ama uygulanması gerekiyor. Kullanılacak yolların belirlenip uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor çünkü güncel kullanımda bir alet" diye konuştu.

Elektrikli skuter kazalarında batın yaralanmaları, çene dışında yüz yaralanmaları, organ yaralanmaları, kırığa bağlı sonrasında yoğun bakım içeren süreçlere yol açabilecek yaralanmalar olabileceğini aktaran Doç. Dr. Sindel, "Ölüme varan tablolar oluşuyor. Diş ve çene yaralanmaları aslında bunun içerisinde en tolore edilebilir ve en düzeltilebilir kısım. Burada daha büyük problem aslında işin hayati bir risk taşımasıdır" dedi.


Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı
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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli skuter kazalarında, diş ve çene kırığı vakaları arttı - Son Dakika

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