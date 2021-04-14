"Elektrikli Skuter Yönetmeliği" Rezmi Gazete'de - Son Dakika

Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini belirleyen "Elektrikli Skuter Yönetmeliği" Rezmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren yönetmelik ile e-skuterlerin, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, Yaya yollarında sürülmesi, Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaklandı.

Yönetmelik de ayrıca, e-skuterlerde diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, Sürücü dışında başka kişilerin taşınması, Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaklandı.

E-skuter kullanıcıları trafikte fark edilmek zorunda

Yönetmelikte e-skuterlerin gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu hale getirildi.

15 yaşını doldurmayanlara hizmet yok

Yürürlüğe giren yönetmelikte ayrıca, Yetki belgesi sahipleri, e-scooterın kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü tutulacaklar. Yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecek. - ANKARA