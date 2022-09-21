Antalya 'da, elektrikli skuter olarak bilinen ulaşım aracını falezlerden atanlar o anları videoya çekip sosyal medyaya yükledi. Kimliği bilinmeyen kişiler, 40 metre yükseklikten attıkları elektrikli skuterin düşüş anını da görüntüledi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELEKTRİKLİ SKUTERİ FALEZLERDEN ATANLARA TEPKİ - Son Dakika

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