ELEKTRİKLİ SKUTERİ FALEZLERDEN ATANLARA TEPKİ - Son Dakika
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ELEKTRİKLİ SKUTERİ FALEZLERDEN ATANLARA TEPKİ

21.09.2022 14:41

Antalya'da, elektrikli skuter olarak bilinen ulaşım aracını falezlerden atanlar o anları videoya çekip sosyal medyaya yükledi.

Antalya'da, elektrikli skuter olarak bilinen ulaşım aracını falezlerden atanlar o anları videoya çekip sosyal medyaya yükledi. Kimliği bilinmeyen kişiler, 40 metre yükseklikten attıkları elektrikli skuterin düşüş anını da görüntüledi.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerine gelen kimliği belirsiz gençler, elektrikli skuteri 40 metre yükseklikten attı. Skuterin falezlerden düşüş anını görüntüleyen gençler, ardından bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyen çok sayıda kişi, olaya tepki gösterdi. Paylaşımı izleyenler, Martı'nın uçup uçmadığını test etmişler. Cezayı ödediklerinde akılları başlarına gelir. Ülkenin içler acısı hali. Eğitim ailede başlar. Allah akıl fikir versin. Baba parasıyla almıştır sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELEKTRİKLİ SKUTERİ FALEZLERDEN ATANLARA TEPKİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELEKTRİKLİ SKUTERİ FALEZLERDEN ATANLARA TEPKİ - Son Dakika
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