Son Dakika Haberleri: Elektrikli Soba Devrildi, Çıkan Yangında Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Elektrikli Soba Devrildi, Çıkan Yangında Daire Kullanılamaz Hale Geldi

34 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında daire alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında daire alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla tamamen söndürülen yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Cemal Temiz'e ait dairede, ısınmak için kullandıkları elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine Temiz ailesi ve apartman sakinleri panikle binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Bir vatandaş ise yangını cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde dairedeki yangın net bir şekilde görüntülenirken, alevler güçlü bir şekilde pencereden dışarı yükseliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:51 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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