Elektrikli soba devrildi, ev kül oldu - Son Dakika

Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan daire kullanılamaz hale gelirken bir genç kızda dumandan etkilendi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, evi ısıtmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda içeride bulunan eşyalar alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan ev sakinleri, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Yangından çıkan dumanlar neticesinde bir genç etkilendi.

Genç kıza sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Yangın neticesinde apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi. - ADANA