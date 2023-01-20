Elektrikli soba yangına neden oldu... Karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı - Son Dakika
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Elektrikli soba yangına neden oldu... Karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı

20.01.2023 19:41

Elektrikli soba yangına neden oldu.

Elektrikli soba yangına neden oldu... Karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Alevler arasında uyanan aile kendilerini dışarı güçlükle attı. 7-8 yaşlarında iki kardeşin karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı. Yangın Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından yangın çıktı. O esnada evde bulunan ve uyuyan aile yangını fark edince, 2 çocuğunu da alarak dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.Karne alacak olan 7-8 yaşlarındaki 2 kardeş yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli'de karne mutluluğu yerini hüzne bıraktı! Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler Kocaeli'de karne mutluluğu yerini hüzne bıraktı! Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler Karne günlerinde evleri yanınca, gözyaşlarına hakim olamadılar Karne günlerinde evleri yanınca, gözyaşlarına hakim olamadılar

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli soba yangına neden oldu... Karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli soba yangına neden oldu... Karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı - Son Dakika
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