Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

6 saat önce

Şişli'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi, System.String[]

Şişli'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanarak kül olan aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.


Yangın, saat 21.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Koranti Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı. Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı. Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi. - İSTANBUL

Yayla Mahallesi, İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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