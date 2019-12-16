Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

6 saat önce

Şişli'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi, System.String[]

Şişli'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanarak kül olan aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Koranti Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı. Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı. Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.

(İHA)

Yayla Mahallesi, İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın
Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
05:05 Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
05:00 YOĞUN SİS, BAŞKENT'TE ETKİLİ OLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]