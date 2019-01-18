Son Dakika Haberleri: Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Melih Öldü

Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Melih Öldü

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında Melih Kaya (17), yoğun dumandan boğuldu.

Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Melih Öldü, System.String[]
ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde elektrikli sobanın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında Melih Kaya (17), yoğun dumandan boğuldu.

Acı olay, bu sabah Keban'nın Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işletmecisi Melih Kaya, sabaha doğru kuzeni ile birlikte yaşadığı Oğuzhan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katındaki kiralık daireye geldi. Kaya'nın eve girmesinin ardından kuzen İrfan Kaya çalışmak için büfeye gitti. Melih Kaya, elektrikli sobayı açıp, uykuya daldı. Ancak  elektrikli soba kanepeyi tutuşturdu ve yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredekiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Melih Kaya'yı baygın halde buldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan ve dumandan boğulduğu belirlenen Melih Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:34:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Melih Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]