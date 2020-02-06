Elektrikli şofben yangına yol açtı - Son Dakika
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Elektrikli şofben yangına yol açtı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıştırılan elektrikli şofben aşırı yüklenme sonucu elektrik panosunda yangına yol açtı.

Elektrikli şofben yangına yol açtı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıştırılan elektrikli şofben aşırı yüklenme sonucu elektrik panosunda yangına yol açtı.


Yangın, Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkan T., oğlu Şafak Tuğra T.'nin banyo yapması için evdeki elektrikli şofbeni çalıştırdı. Bir süre sonra elektrik sigortalarının bulunduğu panodan dumanlar yükselmeye başlayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangının yaşandığı evde maddi hasar meydana gelirken anne Türken T. ile oğlu Şafak Tuğra T.'ye olay yerine gelen ambulansta tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu iyi olan anne ve oğlu ambulansta yapılan tedavilerinin ardından yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak rapor hazırlarken, yangının elektrikli şofbenin çalıştırılması sonrası aşırı yüklenmeden ısınan sigorta panosundan kaynaklandığı ifade edildi. - ZONGULDAK

Konak Caddesi, Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:56 Kaynak: İHA
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