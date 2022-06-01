Elektrikli süper araba üreticisine dev yatırım!

Elektrikli otomobil pazarı gün geçtikçe büyürken, daha fazla otomobil elektrikli motora kavuşuyor. Geniş hacimli motorları ile tanınan spor otomobiller bile artık elektrikli güç üniteleri ile donatılıyor. Elektrikli süper araba modelleri ile tanınan Rimac da bu akımın en önemli üyelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Porsche ile ortaklığı ile bilinen marka, yeni yatırım ile elektrikli hiper otomobil pazarında elini güçlendirecek.

Rimac yeni yatırımlar ile birlikte iddiasını arttırma hedefinde

Rimac Group, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin geliştirilmesi ve küresel bir marka olma yolunda 500 milyon euro fon topladığını belirtti. Porsche, Softbank Vision Fund 2 ve Goldman Sachs'ın yeni yatırımları ile birlikte şirket 2 milyar euro değer kazanmış durumda.

Bugatti, elektrikli otomobil konusunda önemli bir adım attı

Yapılan yeni yatırım ile birlikte Porsche'nin Rimac hisselerindeki yüzde 24'lük oranı korunurken markanın kurucusu ve CEO'su Mate Rimac en büyük hissedar olmaya devam edecek. Mate Rimac yeni yatırımlar hakkında yaptığı açıklamadı ise şu ifadelere yer verdi:

SoftBank dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı ve Goldman çok büyük bir finansal yatırımcı. Şirket hiper otomobil sektöründe kendini idare edebiliyor olsa da, bu yatırım hem şirketin Rimac Technology yan kuruluşunun gelişimi hem de Rimac'ın gelecekte halka açılma beklentileri için oldukça önemli

Yeni yatırım fonu, yetenekli mühendisleri işe almak, Rimac'ın Hırvatistan'da kurduğu Zagreb genel merkezi için 200 milyon dolarlık bir kampüs inşa etmek ve elektrikli otomobiller için batarya, yazılım ile diğer bileşenleri geliştirmek ve üretmek için kullanılacak.

CEO, her şeyden önce, paranın Rimac'ın daha büyük otomobil üreticilerinden bağımsız kalmasına yardımcı olacağını söyledi. Mate Rimac, Porsche ve Hyundai'nin hissedarları olmasının kendileri için olumlu olsa da bu markalara tamamen bağımlı olmak istemediklerini dile getiriyor.

Rimac, hiper otomobil bölümünü Kasım ayında Fransız süper otomobil üreticisi Bugatti ile birleştirdi. Yeni Bugatti Rimac adlı şirket, 0'dan 100 km/s hıza 1,85 saniyede çıkabileceği iddia edilen 1.914 beygir gücündeki Rimac Nevera modelini geliştiriyor. Geçen yıl tanıtılan elektrikli hiper otomobilin yaz aylarında yollarda olması planlanıyor.

Rimac'ın hissedarları olan Porsche ve Hyundai'nin yanı sıra Automobili Pininfarina, Koenigsegg ve Aston Martin ile de ortaklıkları bulunuyor. Peki siz elektrikli süper araba modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.