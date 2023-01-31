Elektrikli süpürge çalarken yakayı ele verdi! İş yeri sahibinden acemi hırsıza meydan dayağı - Son Dakika
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Elektrikli süpürge çalarken yakayı ele verdi! İş yeri sahibinden acemi hırsıza meydan dayağı

31.01.2023 10:14

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, iş yerinden elektrikli mini süpürge çalmaya çalışırken iş yeri sahibi tarafından yakalandı. İş yeri sahibi suçüstü yakaladığı acemi hırsızı yola çıkarıp meydan dayağı attı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Geçen pazar günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir mağazada, kimliği belirsiz bir kişi, mağazanın önünde bir süre vakit geçirdikten sonra iş yeri önünde bulunan elektrikli mini süpürge kutusunu alıp yere koydu.

SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Şüphe çekmemek için bir süre daha vakit geçiren hırsız, iş yerinde bulunan ve olayı kameralardan görüp şüphelenen iş yeri sahibi Mehmet Yıldırım'ın dikkatini çekti. Şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden mağaza sahibi, aşağı inerek hırsıza doğru koşturdu. Mağaza sahibine yakalanan hırsız, sokak ortasında dayak yedi. Öte yandan meydana gelen olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızın mağaza önünde dolandığı, dükkan önünde bulunan elektrikli mini süpürge kolisini alıp yere koyduğu ve daha sonra iş yeri sahibine yakalandığı ve darp edildiği anlar yer aldı.

Önce elektrikli süpürge çaldı, ardından meydan dayağı yedi... O anlar kamerada

"ZORUMA GİTTİ"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Mehmet Yıldırım, şüphelinin hırsızlık amacıyla mağazasındaki malı çalmak istemesinin zoruna gittiğini ve bu yüzden kendisini dövdüğünü söyledi. Yıldırım, "Dün üst kattaki ofisimde otururken kameralardan bir kişinin elektrikli mini süpürge aldığını gördüm ve koşarak aşağı indim. Ben hırsız olduğunu anladığım, kaçacağını bildiğim için üzerine koşturdum. Başta hırsızlık yapmadığını söyledi ancak kameraları detaylı incelediğimde planlı bir şekilde hırsızlık yaptığını fark ettik. Piyasa değeri 750 lira civarında olan bir ürün için bunları yapması benim zoruma gitti. Belki yaptığım bir esnafa yakışmayacak bir hareketti ama ben de kendime hakim olamadım ve saldırdım. Zaten çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar para kazanabilmek için uğraşıyoruz. Gelip ihtiyacı olduğunu söylese ben seve seve yardımcı olurdum. Gelip planlı bir şekilde çalmaya çalıştığı için zoruma gitti ve hırpaladım kendisini. Üzgünüm ama yapabilecek bir şey de yok. Bana göre hak etti. Ben 17 yıllık esnafım. Burası İzmir'in bir kenar mahallesi. İhtiyaç sahibi insanımız çok. İhtiyaç sahibi ailelere zaten yardım ediyorum ama bu şekilde hırsızlık amacıyla gelmesi insanın zoruna gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli süpürge çalarken yakayı ele verdi! İş yeri sahibinden acemi hırsıza meydan dayağı - Son Dakika

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