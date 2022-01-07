Üye Girişi
Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

07.01.2022 12:45
Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

NEVŞEHİR'de, polis ekiplerince şüphe üzerine takip edilen F.E., elektrikli süpürgenin içine gizlediği 502,12 gram metamfetamin ile yakalandı.

NEVŞEHİR'de, polis ekiplerince şüphe üzerine takip edilen F.E., elektrikli süpürgenin içine gizlediği 502,12 gram metamfetamin ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Bu kapsamda şüphe üzerine takip edilen F.E., elindeki elektrikli süpürge ile yakalandı. Süpürge içinde yapılan kontrolde 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
YORUMLAR
500

Metamfetamin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı         
12:50
Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi         
12:47
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement