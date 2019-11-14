Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
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BURSA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
BURSA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi T.Ç. gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan T.Ç.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma sabah saatlerinde T.Ç.'nin evine baskın düzenledi. T.Ç., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada elektrikli süpürgenin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tabanca da bulundu. T.Ç., sorguya alındı.
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