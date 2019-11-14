Son Dakika Haberleri: Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
Son Dakika Güncel Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

6 saat önce

BURSA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu, System.String[]

BURSA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, elektrikli süpürge içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi T.Ç. gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan  T.Ç.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma sabah saatlerinde T.Ç.'nin evine baskın düzenledi. T.Ç., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada elektrikli süpürgenin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tabanca da bulundu. T.Ç., sorguya alındı.


Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
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Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
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