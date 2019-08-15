Son Dakika Haberleri: Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
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Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

1 saat önce

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak, System.String[]
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27 
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