Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi:

Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!

Erdoğan'a "Reisim" diyen Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti