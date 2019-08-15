Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
1 saat önce
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27
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