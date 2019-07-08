Son Dakika Haberleri: Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.

Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtdere Mahallesi'nden Saray istikametine gitmekte olan Mehmet Aydeniz (67) idaresindeki elektrikli triportör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydeniz ve triportörde bulunan eşi Semiha Aydeniz (48) yaralandı. Devrilen triportörün altında kalan Mehmet Aydeniz yoldan geçen vatandaşların yardımıyla triportör kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralı sürücü Mehmet Aydeniz'e ilk müdahale kazayı görerek duran bir hemşire tarafından yapıldı. Duyarlı hemşirenin ilk müdahalesini yaptığı ve sürekli konuşarak bilincinin açık kalmasını sağladığı yaralı sürücü Aydeniz ve hafif yaralı eşi Semiha Aydeniz, olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Takla atan otomobilde can pazarı Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]