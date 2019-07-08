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Elektrikli Triportör devrildi: 2 Yaralı

24 dakika önce

Elektrikli Triportör devrildi: 2 YaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.

Elektrikli Triportör devrildi: 2 Yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray İlçesi, Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtdere Mahallesinden Saray istikametine gitmekte olan Mehmet Aydeniz idaresinde ki elektrikli triportör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydeniz ve triportörde bulunan eşi Semiha Aydeniz yaralandı. Devrilen Triportörün altında kalan Mehmet Aydeniz yoldan geçen vatandaşların yardımıyla triportör kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri çağırılırken, yaralı sürücü Mehmet Aydeniz'e ilk müdahale kazayı görerek duran bir hemşire tarafından yapıldı. Duyarlı hemşirenin ilk müdahalesini yaptığı ve sürekli konuşarak bilincinin açık kalmasını sağladığı yaralı sürücü Mehmet Aydeniz ve hafif yaralı eşi Semiha Aydeniz olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Elektrikli Triportör devrildi: 2 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa
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