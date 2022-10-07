Son dakika haberleri... Borçla aldığı elektrikli triportörü çalındı; hırsızlık anı kamerada

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Yaşar Mustafa Deniz'in (60) borçlanarak aldığı elektrikli triportör, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, Deniz, "Daha borcunu ödeyemeden çalındı" dedi. Polis, hırsızlık şüphelisini arıyor.

Aşık Veysel Mahallesi 5821 Sokak'ta oturan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Mustafa Deniz'e ait elektrikli triportör, 16 Ekim'de, evin önünde şarj edildiği sırada çalındı. Triportörün çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; mahalleye gelen şüphelinin, triportörü çalıp, sokaktan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Elektrikli triportörün çalındığını fark eden Deniz'in ihbarıyla polis ekipleri, çalışma başlattı.

'DAHA BORCUNU ÖDEYEMEDEN ÇALINDI'

Malulen emekli olduğunu belirten Yaşar Mustafa Deniz, vücudunun çeşitli yerlerinde platin bulunduğunu ve yüzde 52 engelli olduğunu kaydetti. Yürüme güçlüğü çektiğini anlatan Deniz, emekli ikramiyesinin üzerine borçlanarak triportörü satın aldığını dile getirerek, "Sağlık sorunlarım nedeniyle malulen emekli oldum. Emekli ikramiyem yetmeyince arkadaşlarımdan 30 bin lira borç alıp, elektrikli triportörü satın aldım. Akşamdan evimin önüne zincirle kilitliyorum. Şarj etmek için uzatma kablosunu bağlayıp, ikinci kattaki evimden şarj etmeye başladım. Eve çıkıp, televizyon izlemeye başladım. Anahtarı da cebimdeydi. Bir ara baktığımda triportörün yerinde olmadığını gördüm. Kameradan çalındığını gördüm. Hırsıza ne diyeyim? Daha borcunu ödeyemeden çalındı. Bulunmasını istiyorum" dedi.