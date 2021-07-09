Elektrikli triportörüne taktığı güneş paneliyle masrafsız ve kesintisiz yolculuk yapıyor - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Hakkı Gölyeri, elektrikli triportörüne taktığı güneş paneliyle masrafsız ve kesintisiz yolculuk yapmanın keyfini yaşıyor.

Bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gölyeri, yaklaşık 2 ay önce elektrikli triportörle kağıt toplama işi de yapmaya karar verdi.

İlçenin birçok yerinden elektrikli triportörüyle kağıt toplayan Gölyeri, aracın şarjının 2 saatte bitmesi nedeniyle eve giderek aküyü şarj etmek zorunda kalmaya başladı.

Hem elektrik faturası hem de zamanının boşa gitmesi nedeniyle bu duruma çare arayan Gölyeri, önce triportörüne jeneratör taktı.

Triportörünü bu şekilde kullanmaya başlayan Gölyeri, jeneratörün çok ses yapması nedeniyle kısa süre sonra bundan vazgeçti.

Ardından elektrikçi olan iki arkadaşıyla aracına güneş paneli takmaya karar veren Gölyeri, yaklaşık 3 bin lira masraf yaparak triportörüne güneş paneli kurdu.

Gölyeri, bu sayede gün boyu aralıksız ve masrafsız seyahat etme imkanını elde etti.

Hakkı Gölyeri, AA muhabirine, elektrikli triportörü 4 yıldır kullandığını söyledi.

Aracın akü masrafının çok fazla olduğunu, bunun için alternatif yollar aradığını belirten Gölyeri, "İşlerim aksıyordu. Paneli taktığım günden itibaren eve gidip şarja takmaya gerek duymuyorum. Kendiliğinden şarj oluyor." dedi.

Güneş enerji sistemi için bir kereliğine masraf yapıldığını, aracı eskiyene kadar sistemin dayanacağını vurgulayan Gölyeri, "Başta bir tane kuru akü bulduk. Regülatör taktık bir tane. Beyin ve güneş paneliyle bunları birleştirdiğimizde böyle bir şey çıktı ortaya. Görenlerin dikkatini çekiyor. İlgi büyük. Bu tür araç kullananlara bu şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elektrikli triportörüne yaptığı sistemin gün ışığı olan her yerde şarj olabildiğine dikkati çeken Gölyeri, akşamları bir direkteki lambanın altında dahi şarjının dolabildiğini söyledi.

Sistemin güneş enerjisini alarak, kendisinin sonradan taktığı jel aküye yüklediğini anlatan Gölyeri, "Ayrıca kendi akülerini de dolduruyor. Benim taktığım akü ve kendi aküsüyle gece seyahati de yapabilirsiniz. Bir kereye mahsus taktırdım, çok rahat ettim." diye konuştu.