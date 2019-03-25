Son Dakika Haberleri: Elektrikli ulaşımın Almanya'ya maliyeti 120 milyar euro

Elektrikli ulaşımın Almanya'ya maliyeti 120 milyar euro

1 saat önce

Almanya'nın 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar euroya mal olması öngörülüyor.

Elektrikli ulaşımın Almanya'ya maliyeti 120 milyar euro, System.String[]
Almanya'nın 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar euroya mal olması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32 

Ekonomi
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