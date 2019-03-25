Elektrikli ulaşımın Almanya'ya maliyeti 120 milyar euro
1 saat önce
Almanya'nın 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar euroya mal olması öngörülüyor.
Almanya'nın 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar euroya mal olması öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32
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