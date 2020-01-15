Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı

Antalya'da Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında, TRAGGER firması, elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet araçlarını tanıttı.

TRAGGER'in kurucu ortağı Ali Serdar Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara profesyonel ve transfer olmak üzere iki araçlarını getirdiklerini söyledi.

Transfer serisinin daha çok turizme hitap ettiğini anlatan Emre, "İki, dört, altı, sekiz ve 10 kişilik araçlarımız var. Özelliği alüminyum gövde olması. T-600 alüminyum kullanıyoruz. Hafif ve uzun ömürlü, korozyona dayanıklı araçlar. Kendi üretimimiz, sadece birkaç parçasını yurt dışından ihraç ediyoruz, yüzde 85 yerli diyebiliriz. Gelecek yıllarda ise kendi motorumuzu da takmayı düşünüyoruz." dedi.

İhracat geçen yıl başladı

Yaklaşık 250 mühendisle 30 yıldır araç geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Emre, çeşitli otomotiv alanında pil, motor gibi araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık 10 yıldır da elektrikli araçlar üzerinde çalıştıklarını ve iki yıldır seri üretim yaptıklarını anlatan Emre, "Büyük parklardan havalimanları, turizm tesisleri ve hastanelere kadar çok değişik alanlara hizmet ediyoruz. Geçen yıl Avustralya, Fas ve Almanya'ya satış yaptık. Bu yıl da ihracatımız devam edecek. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yönelmek istiyoruz." diye konuştu.

Emre, fuarda sergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde "İyi Tasarım Ödülü"nü almaya hak kazanan ve transfer serisinde yer alan T-Car ile geçen sene aynı ödüle hak kazanan Pro Serisi ürünlerinden QD modelinin de bulunduğunu bildirdi.