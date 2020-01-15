Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı

6 saat önce

Antalya'da Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında, TRAGGER firması, elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet araçlarını tanıttı.

Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı, System.String[]

Antalya'da Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında, TRAGGER firması, elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet araçlarını tanıttı.

TRAGGER'in kurucu ortağı Ali Serdar Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara profesyonel ve transfer olmak üzere iki araçlarını getirdiklerini söyledi.

Transfer serisinin daha çok turizme hitap ettiğini anlatan Emre, "İki, dört, altı, sekiz ve 10 kişilik araçlarımız var. Özelliği alüminyum gövde olması. T-600 alüminyum kullanıyoruz. Hafif ve uzun ömürlü, korozyona dayanıklı araçlar. Kendi üretimimiz, sadece birkaç parçasını yurt dışından ihraç ediyoruz, yüzde 85 yerli diyebiliriz. Gelecek yıllarda ise kendi motorumuzu da takmayı düşünüyoruz." dedi.

İhracat geçen yıl başladı

Yaklaşık 250 mühendisle 30 yıldır araç geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Emre, çeşitli otomotiv alanında pil, motor gibi araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık 10 yıldır da elektrikli araçlar üzerinde çalıştıklarını ve iki yıldır seri üretim yaptıklarını anlatan Emre, "Büyük parklardan havalimanları, turizm tesisleri ve hastanelere kadar çok değişik alanlara hizmet ediyoruz. Geçen yıl Avustralya, Fas ve Almanya'ya satış yaptık. Bu yıl da ihracatımız devam edecek. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yönelmek istiyoruz." diye konuştu.

Emre, fuarda sergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde "İyi Tasarım Ödülü"nü almaya hak kazanan ve transfer serisinde yer alan T-Car ile geçen sene aynı ödüle hak kazanan Pro Serisi ürünlerinden QD modelinin de bulunduğunu bildirdi.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
22:42 BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı - Son Dakika Ekonomi
22:32 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi - Son Dakika Ekonomi
22:27 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü - Son Dakika Ekonomi
22:12 ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:02 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Ekonomi
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli ve yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı Antalya'daki fuarda tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]