Elektrikli yüksek performans otomobili için dev işbirliği
34 dakika önce
CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörünün önde gelen markaları yüksek performanslı elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda açıklanan ortaklığı, tasarımlarıyla ünlü Automobili Pininfarina CEO’su Michael Perschke, teknoloji alanında güçlü markalardan Bosch’un CEO’su Johannes-Jörg Rüger ve daha çok lüks araçlar için elektrik sistemleri ve altyapısıyla bilinen Benteler’in CEO’su Ralf Göttel duyurdu. Bu üç marka ilk etapta...The post Elektrikli yüksek performans otomobili için dev işbirliği appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Otomotiv sektörünün önde gelen markaları yüksek performanslı elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi.
Frankfurt Otomobil Fuarı'nda açıklanan ortaklığı, tasarımlarıyla ünlü Automobili Pininfarina CEO'su Michael Perschke, teknoloji alanında güçlü markalardan Bosch'un CEO'su Johannes-Jörg Rüger ve daha çok lüks araçlar için elektrik sistemleri ve altyapısıyla bilinen Benteler'in CEO'su Ralf Göttel duyurdu.
Bu üç marka ilk etapta Automobili Pininfarina'nın geliştirdiği bir otomobili konsept geliştirmek için temel alacak. İşbirliği dışında araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da hedef, yüksek performansa sahip, elektrikli ve lükse bir spor otomobil geliştirmek.
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22.9.2019 12:28:55. #1.12#
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