Elektriksiz kalan köylülerin imdadına özel idare ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektriksiz kalan köylülerin imdadına özel idare ekipleri yetişti - Son Dakika

Elektriksiz kalan köylülerin imdadına özel idare ekipleri yetişti

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan elektrik direklerinin devrilmesiyle elektriksiz kalan köylülerin yardım talep etmesi üzerine 2 metreyi aşan karda köye ulaşamayan elektrik araza ekiplerine özel idare ekipleri yetişerek yolu açıp direklere ulaşmalarını sağladı.

Elektriksiz kalan köylülerin imdadına özel idare ekipleri yetişti, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan elektrik direklerinin devrilmesiyle elektriksiz kalan köylülerin yardım talep etmesi üzerine 2 metreyi aşan karda köye ulaşamayan elektrik araza ekiplerine özel idare ekipleri yetişerek yolu açıp direklere ulaşmalarını sağladı.


Geçtiğimiz hafta Sason genelinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dörtbölük ile Geçitli köyleri arasında bulunan Sultana Dağı bölgesinde yaklaşık 4 kilometrelik alanda yoğun olan kar yağışı, bazı yerlerde 2 metreyi aştı. Dörtbölük köy hattı üzerinde bulunan köyleri besleyen elektrik enerji hatlarını taşıyan direklerin kar yağışından dolayı devrilmesiyle elektrik enerji hatları koptu. Bir hafta elektriksiz kalan köylülerin yardım talebi üzerine yoğun kar yağışından dolayı köye ulaşamayan elektrik arıza ekiplerinin yardımına il özel idare ekipleri koştu. 2 günlük çalışmanın ardından kapanan köy yolunu tekrar ulaşıma açan özel idare ekipleri, elektrik arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı. Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen elektrik direklerinin ve kopan enerji nakil hatlarında onarma çalışmalarına başladı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışından dolayı kapanan köy yollarında açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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