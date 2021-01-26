Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler - Son Dakika

Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler

26.01.2021 12:25

Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sık sık elektrik kesintisi yaşayan üniversite öğrencisinin sınavlara girmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi jeneratör hediye etti.

Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sık sık elektrik kesintisi yaşayan üniversite öğrencisinin sınavlara girmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi jeneratör hediye etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektrik Teknikerliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Özgür Beşli, mahallesinde yaşayan elektrik kesintileri nedeniyle sınavlara giremediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na sosyal medya hesabından "Selamlar başkanım. Bulunduğum bölgede elektrik kesintisi yaşanacakmış. İki günde de sınavım var. Bu konuda ne yapmam gerekiyor. Hiçbir şekilde destek alamıyorum. Sınavlara giremeyeceğim. Yardımcı olur musunuz?" diyerek yardım istedi.

Aldığı twite kısa sürede yanıt veren Başkan Zorluoğlu, üniversite öğrencisinin talebine duyarsız kalmayarak belediye ekiplerini bilgilendirdi. Belediye ekiplerinin ulaştığı üniversite öğrencisine jeneratör desteği verilirken, Özgür Beşli, böyle bir jest beklemediğini belirterek, Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti. Beşli, "Zaman zaman elektrikler kesiliyor. Normalde Pazar günleri bakım olurdu. Cuma günü mesaj geldiği için sınavlarım olduğu aklıma geldi. Ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma Büyükşehir Belediye Başkanına sosyal medyadan ulaşmak geldi. Başkana, 'Bulunduğum bölgede 2 gün elektrik kesilecekmiş. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor" şeklinde yazı yazdım. Sağolsun geri dönüş yaptı. Ekipleri benimle iletişime geçti. İlgilenmeleri çok hoşuma gitti. Ekipleri jeneratörü getirdiler nasıl çalıştırılacağını hepsini gösterdiler. Böyle bir jest geleceğini beklemiyordum. Otururken öylesine bir şey yazmak geldi içimden. 1 saat geçmeden dönüş geldi" ifadelerini kullandı.

Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler
Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler
Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler
Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler

Üniversite, Jeneratör, Akçaabat, Trabzon, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler - Son Dakika


Son Dakika

Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti         
12:18
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei