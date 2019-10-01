Son Dakika Haberleri: Elektrikte 122 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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Elektrikte 122 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

1 saat önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 122 milyon 873 bin 772 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Elektrikte 122 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 122 milyon 873 bin 772 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una ağustos ayı için toplam 122 milyon 873 bin 772 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 10 milyon 952 bin 537 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 6 milyon 969 bin 796'şar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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