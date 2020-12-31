Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Son Dakika

Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

31.12.2020 10:33
Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline kasım ayı için toplam 166 milyon 417 bin 879 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline kasım ayı için toplam 166 milyon 417 bin 879 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una kasım ayı için toplam 166 milyon 417 bin 879 lira ödenecek.

Bu çerçevede en yüksek ödeme 10 milyon 489 bin 735 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 10 milyon 12 bin 929'ar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Termik Santral, Kömür, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Son Dakika Ekonomi


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