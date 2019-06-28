Elektrikte 175 megavatlık 7 mobil elektrik santrali atağı
18 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Her biri 25 megavat gücünde toplam 175 megavatlık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Her biri 25 megavat gücünde toplam 175 megavatlık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:48
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