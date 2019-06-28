Son Dakika Haberleri: Elektrikte 175 megavatlık 7 mobil elektrik santrali atağı
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Elektrikte 175 megavatlık 7 mobil elektrik santrali atağı

18 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Her biri 25 megavat gücünde toplam 175 megavatlık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz.

Elektrikte 175 megavatlık 7 mobil elektrik santrali atağı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Her biri 25 megavat gücünde toplam 175 megavatlık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:48 
enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanı, Ekonomi
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