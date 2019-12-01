Son Dakika Haberleri: Elektrikte 192 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Son Dakika Ekonomi Elektrikte 192 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Son Dakika Ekonomi

Elektrikte 192 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

6 saat önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 192 milyon 117 bin 571 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Elektrikte 192 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 192 milyon 117 bin 571 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una ekim ayı için toplam 192 milyon 117 bin 571 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 17 milyon 87 bin 757 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 10 milyon 874 bin 27'şer lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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