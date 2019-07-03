Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor
23 dakika önce
Elektrik aboneliğini üzerine almadan usulsüz kullanım yapan veya taşınırken aboneliğini iptal ettirmeyen yaklaşık 2 milyon tüketici, başkasının elektrik borcunu ödeme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Elektrik aboneliğini üzerine almadan usulsüz kullanım yapan veya taşınırken aboneliğini iptal ettirmeyen yaklaşık 2 milyon tüketici, başkasının elektrik borcunu ödeme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:17
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