Son Dakika Haberleri: Elektrikte 208,3 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrikte 208,3 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

51 dakika önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Elektrikte 208,3 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.
Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödenecek.
Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 19 milyon 84 bin 754 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 144 bin 843'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
Kapasite mekanizmasıyla, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:56 Kaynak: AA
mayıs, türkiye elektrik iletim aş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı ÇAYKUR, Mayıs ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikte 208,3 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]