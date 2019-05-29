Son Dakika Haberleri: Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

12 dakika önce

Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek.

Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]
Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:28 
Ekonomi
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