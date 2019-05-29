Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
12 dakika önce
Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek.
Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:28
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