Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Son Dakika

Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

03.05.2021 11:55
Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 286 milyon 34 bin 83 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 286 milyon 34 bin 83 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 40'ına mart ayı için toplam 286 milyon 34 bin 83 lira ödenecek.

En yüksek ödeme 17 milyon 555 bin 235 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 358 bin 404 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 3 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Termik Santral, Kömür, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Son Dakika Ekonomi


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