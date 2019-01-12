Son Dakika Haberleri: Elektrikte faturayı yüzde 30 düşüren öneriler

Elektrikte faturayı yüzde 30 düşüren öneriler

1 saat önce

Enerji Tasarruf Haftası'nda tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.

Elektrikte faturayı yüzde 30 düşüren öneriler, System.String[]
Enerji Tasarruf Haftası'nda tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:24 

Ekonomi
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