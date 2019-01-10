Elektrikte, Hanede Yaşayan Sayısına Göre Destek Verilecek
1 saat önce
Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların elektriğine destek paketinde, detaylar netleşti. 80 liralık destek kademeli olacak, hanede yaşayan sayısına göre destek verilecek ve iki türlü ödeme yöntemi kullanılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanacağı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Devlet toplam 2 […]The post Elektrikte, hanede yaşayan sayısına göre destek verilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların elektriğine destek paketinde, detaylar netleşti. 80 liralık destek kademeli olacak, hanede yaşayan sayısına göre destek verilecek ve iki türlü ödeme yöntemi kullanılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanacağı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Devlet toplam 2 milyon 406 bin 347 haneye elektrik desteği verecek. Destek ödemesinde üst limit 80 lira olacak ve bu rakam hanedeki kişi sayısına göre değişecek. Desteklenecek evde 4 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira ödenmesi planlanırken, daha az kişi olan hanelerde destek miktarı azalacak.
İllerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumlu oldukları bu ailelere ilişkin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çalışma başlatarak ihtiyaç sahibi olanların listesini güncelleyecek.
Destek miktarından kademeli olarak yararlanacak vatandaşlara faturanın nasıl yansıtılacağı konusunda da iki çalışma üzerinde yoğunlaşıldı. İlk seçenekte örneğin 100 liralık tüketimi olan ve destekten tam yararlanacak olan haneye 20 lira fatura çıkarılacak ve kalan kısmını elektrik şirketlerine devlet ödeyecek. İkinci seçenekte ise vatandaş kendisine çıkarılan faturanın tamamını ödeyecek, daha sonra destek miktarını tahsil etmek için belirlenecek noktalardan fazla parayı geri alacak.
Perakende şirketlerinin ilk seçeneği tercih etmediği, desteğin devletle vatandaş arasında mahsuplaşılmasından yana oldukları belirtildi. Önceki günkü açıklamaların ardından dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerinin telefonları da kilitlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
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