Elektrikte kış hazırlığı başladı

UEDAŞ, kış mevsimi öncesi kolları sıvadı. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki enerji nakil hatlarına bakım yapılırken, izoleli orta gerilim iletkeni montajı da gerçekleştirildi.



Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), yaz boyu artan elektrik tüketiminin ardından kış mevsimi öncesi bakım çalışmalarını başlattı.



Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ile İnegöl ilçelerinden gelen 46 kişilik takviye ekip ve 16 araçla çalışma gerçekleştiren UEDAŞ, Yenişehir ilçesinde kışa hazırlık bakımları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, ilçenin doğu kısmında yer alan kırsal mahalleleri besleyen enerji nakil hatlarına(ENH) bakım yaptı.



Yenişehir'de 5 bin 700 aboneye hizmet veren UEDAŞ, 15 km'den oluşan hatta 120 direğin kontrolünü sağladı. Bakım çalışmasında özellikle geçici arızaları önleyebilmek için izoleli orta gerilim iletkeni montajları gerçekleştirildi. - BURSA