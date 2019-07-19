Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı
2 saat önce
Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata yükseldi.
Türkiye
'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:32
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