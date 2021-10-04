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"Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir" - Son Dakika

"Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir"

04.10.2021 10:45

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ekim'den itibaren yüzde 15 zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ekim'den itibaren yüzde 15 zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, iddialar manipülatif olarak nitelendi. Sanayiye ve enerji santrallerine verilen doğalgaza yapılan zammı hatırlatan uzmanlar ise enerji sektöründeki fiyat artışının üretim maliyetlerine yansıyacağını ve böylece  yine vatandaşın cebinden çıkacağını belirtti.

Konuya ilişkin gelişmeleri T24 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yazarı Barış Soydan'a yorumlayan Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, "Vatandaş sanayiye yapılan zammı ürün zammıyla ödeyecek" dedi.

Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel 'Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir" - Son Dakika
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