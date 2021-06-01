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Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri, yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek - Son Dakika

Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri, yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek

01.06.2021 11:08
Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri, yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek, System.String[]

Sanayi ve ticarethane abonelerinin elektrik maliyetlerini sıfırlayabilecek çatı üstü güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu artırmak için geliştirilen iş birliği modeli kapsamında özel bir enerji şirketi, elektrik abonelerinin yatırım maliyeti üstlenmeden çatı GES sahibi olabilmesinin...

Sanayi ve ticarethane abonelerinin elektrik maliyetlerini sıfırlayabilecek çatı üstü güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu artırmak için geliştirilen iş birliği modeli kapsamında özel bir enerji şirketi, elektrik abonelerinin yatırım maliyeti üstlenmeden çatı GES sahibi olabilmesinin ve elektrik üretiminden kazanç sağlayabilmesinin önünü açacak.

Türkiye'de lisanssız elektrik üretimi kapsamında kurulabilen çatı GES'lerde, maksimum 5 megavata kadar kapasite oluşturulabiliyor.

Tüketiciler çatı santraller sayesinde aynı zamanda elektrik üreticisi haline de gelirken, ihtiyacından fazla olan elektrik üretimini şebekeye satabiliyor.

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çatı GES kurulumlarını artmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bir iş birliği modeli geliştirdiklerini belirtti.

Bu iş birliği kapsamında abonelerle görüştükten sonra çatı tipi güneş enerjisi santrali yatırımının nasıl yapılacağına karar verdiklerini kaydeden Karayurt, şöyle konuştu:

"Şu anda sanayi ve ticarethane olmak üzere yaklaşık 3 bin aboneyle görüşüyoruz. Abonelerin alanlarındaki ölçümleri yaptıktan sonra yatırımla ilgili opsiyonlar sunuyoruz. Abone bu noktada isterse yatırımın belirli kısmını kendi yapabilir, belirli bir kısmını bize bırakabilir ya da tüm yatırımı bizim yapmamızı isteyebilir. Buna göre biz de abonenin tükettiği enerji ve sahip olduğu alana kurulabilecek GES ile ne kadar enerji üretebileceğine bakarak bir finansal hazırlıyoruz. Bunun sonucunda da abonenin enerji maliyeti ne kadar azalabilir ve ne kadar sürede sistem kendini ödeyebilir bunu söylüyoruz. Aboneler, bu modelle hiç para harcamadan, yatırım maliyeti olmadan çatı GES sistemine sahip oluyor ve 5-6 yıl sonra da bu sistem tamamen aboneye kalıyor. Bu süre sonucunda abonenin belki de hiçbir elektrik maliyeti kalmayacak ve bu sistemden kazanç sağlamaya başlayacak. ya da tüketiminin büyük bir çoğunluğunu çatı GES'ten karşılayarak enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürecek. Ayrıca, maliyetleri azaldığı için abonenin rekabet gücü de artmış olacak."

Megavat başı yatırım maliyeti ortalama 500 bin dolar

Karayurt, yatırım maliyetinin 1 megavat kurulu güç başına ortalama 500-550 bin dolar arasında olduğunu ve bu kapasitenin birçok sanayi kuruluşunun tüketimini rahatlıkla karşılayabileceğini söyledi.

Yatırımın kendini geri ödeme süresinin 4 ila 7 yıl arasında olduğunu ve projeye göre değişiklik gösterebileceğini kaydeden Karayurt, "Sermayeyi (CAPEX) çıktıktan sonra bu aboneler kurdukları çatı GES'lerle yılda 1-2 milyon lirayı bulabilecek kazançlar sağlayabilecek çünkü ihtiyacından fazla olan üretimi piyasa fiyatları üzerinden şebekeye satabilecek." dedi.

Karayurt, şirket olarak bu yatırım modelinde iş ortağı gibi hareket ettiklerini ifade ederek, "GES maliyetinin yüzde 30'u, 50'si, 80'ini hatta tamamını üstlenebiliyor, kurulum sonrası elde edilen elektriğin işletme ihtiyacı dışında kalan fazla kısmının değerlendirilmesi, bir anlamda üretim ve tüketimin yönetilmesi ve kar ortaklığı üzerine kurulu bir iş modeli öneriyoruz. Kurulum maliyeti karşılandıktan sonra isterse artık şirket kendi santraliyle yoluna devam edebilir ya da bizimle iş ortaklığını devam ettirebilir." diye konuştu.

Alanı, binası ve işletmesi uygun olan herkesin bir şekilde GES yatırımı yaptırmasının özellikle sanayi ve ticarethane abonelerine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Karayurt, güneş enerjisinin Türkiye'nin en ucuz enerji kaynağı olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Karayurt, Türkiye'nin cari açığını azaltmak ve çevresel etkileri de en aza indirmek için yenilenebilir enerjinin kritik önemde olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 7 bin megavat seviyesinde bulunurken, her yıl bin megavatlık kapasite eklenmesi hedefleniyor.

Yatırım, Türkiye, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri, yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek - Son Dakika Ekonomi


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