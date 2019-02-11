Son Dakika Haberleri: Elektrikte "Tarımsal Faaliyetler Tarifesi" Müjdesi

Elektrikte "Tarımsal Faaliyetler Tarifesi" Müjdesi

51 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte “tarımsal sulama” tarifesinin adının “tarımsal faaliyetler” olarak değiştirileceğini belirterek, “Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız.” dedi. Dönmez, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde “AK Parti İlçe […]The post Elektrikte “tarımsal faaliyetler tarifesi” müjdesi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Elektrikte
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "AK Parti İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Samet Kavakoğlu'nun kendisine enerji giderlerinin fazla olduğunu ilettiğini aktardı.

Kavakoğlu'nun bu konuya bir çözüm bulunup bulunamayacağını sorduğunu dile getiren Bakan Dönmez, eskiden tarımsal sulama grubu sanayicilerinin, ticarethaneye göre daha düşük elektrik tarifesinden yararlandığını hatırlatarak, "Bu konuda bir çalışma yürüttük. Tarımsal sulama tarife grubunun adını 'tarımsal faaliyetler' olarak değiştiriyoruz. Tarımsal sulama da onun içinde. Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:15 

Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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