Elektrikte "tarımsal tarife" değişikliği
53 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:36
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