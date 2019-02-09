Son Dakika Haberleri: Elektrikte "tarımsal tarife" değişikliği

Elektrikte "tarımsal tarife" değişikliği

53 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor.

Elektrikte
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sulama" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:36 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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