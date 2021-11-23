Elektrikte TRT payının kaldırılmasını öngören kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika

Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını öngören kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı kaldırılıyor.

Teklife göre elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonlarının teknik alt yapı oluşturulması öngörülüyor. Enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamı tanımlanıyor.

Petrol yatırımcılarının sektör faaliyetine başlama süresi kısalıyor. Orman içi sularda balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)