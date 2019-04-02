"Elektrikte tüketicinin faturasına yansıyan bir zam yok"

EPDK, çeşitli medya organlarında elektrik fiyatlarına zam geldiği haberleri sonrasında "Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" açıklamasında bulundu.

EPDK, çeşitli medya organlarında elektrik fiyatlarına zam geldiği haberleri sonrasında "Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" açıklamasında bulundu.

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