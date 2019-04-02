Son Dakika Haberleri: "Elektrikte tüketicinin faturasına yansıyan bir zam yok"

"Elektrikte tüketicinin faturasına yansıyan bir zam yok"

1 saat önce

EPDK, çeşitli medya organlarında elektrik fiyatlarına zam geldiği haberleri sonrasında "Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" açıklamasında bulundu.

EPDK, çeşitli medya organlarında elektrik fiyatlarına zam geldiği haberleri sonrasında "Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:17 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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