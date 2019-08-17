Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
9 dakika önce
Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.
Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye
'nin kasasında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12
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