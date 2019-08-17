Son Dakika Haberleri: Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

9 dakika önce

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı, System.String[]
Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Galatasaray rüyası gerçek oldu!
CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]