Son Dakika Haberleri: Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu
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Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu

1 saat önce

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.

Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu, System.String[]
Türkiye, Ekonomi
Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:47 
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